大陸駐美國休士頓領事館當地時間21日晚間傳出火警，當地電視台拍到領事館人員正在焚燒文件。

美國與大陸衝突加劇，《環球時報》總編輯胡錫進今（22）日稍早在個人推特指出，美國要求大陸駐休士頓領事館72小時內關閉，大陸外交不隨後也證實，美國限期72小時關閉領事館。

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 22, 2020

《環球時報》總編輯胡錫進今日稍早在個人推特指出，美國要求大陸駐休士頓領事館72小時內關閉，他除了評論美國此舉「很瘋狂」之外，並未提到其他細節。

根據「美國之音」稍早報導，大陸駐休士頓領事館人員稍早在院內焚燒文件，引發火災，陣陣濃煙竄出，連當地居民都看的到，當地消防人員獲報趕來救火，不過他們未能進入院內。

報導引述休士頓多家當地電視台，當地消防局於21日晚間8時左右接獲報案，指出大陸駐休士頓領事館發生火警，現場畫面顯示，當時有許多人在領事館內的大院裡使用鐵桶焚燒文件，在消防人員抵達前，火勢已被撲滅，因此消防人員未能進入。

當地媒體報導，陸駐休士頓領事館所在的建築大樓業主要求領事館24日前搬離，因此使館人員正在為搬遷做準備，媒體指出，使館人員當時正在焚燒機密文件，不過消息尚待證實。

針對大陸駐休士頓領事館被限期撤離，大陸外交部方才也回應證實，發言人汪文斌表示，「7月21日，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館」，汪文斌指出，「這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理，中方予以強烈譴責」，他也呼籲美方立即撤銷有關錯誤決定，否則陸方將作出正當及必要反應，「如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。」

另根據福斯休士頓地方電視台「Fox 26 Houston」報導，當地警方指出，大陸駐休士頓領事館遭通報火警，是因為使館人員焚燒機密文件所致。警方表示，領事館焚燒機密文件，是因為他們被要求24日下午4時前全數驅離，至於確切被驅離原因，警方表示要問美國國務院或總統川普本人。

休士頓警方及消防人員接獲火警後趕至現場，但未獲准進入，因為領事館屬於中國領土，因此有權拒絕他們進入。

(中時新聞網)