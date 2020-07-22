百萬Youtuber蔡阿嘎兒子蔡桃貴IG有138萬人追蹤，為慶祝兒子2歲生日，耗資百萬與桃園捷運將機捷三重站打造成「蔡桃貴主題車站」，預計吸引上萬粉絲前往朝聖，不過卻有諸多網友怒批：「為何要強迫大家看他家小孩」。

「蔡桃貴主題車站」在站內擺滿蔡桃貴照片，並設置「桃貴遊戲間」、「桃貴攝影展」等主題區，此外還有蔡桃貴人形立牌，及成長影音紀錄，桃園市長鄭文燦希望藉著名人加持，讓三重站成為北北桃最夯親子景點，不過此舉引發諸多網友不滿，留言怒批：「憑什麼要用公共區域強迫大家看他，桃捷為了錢什麼case都接嗎」、「把大眾交通工具用成這樣真的讓人有夠問號」、「他家小孩的成長史有必要讓民眾知道嘛」。

蔡桃貴的高人氣才開展3天，就吸引上千粉絲前來朝聖，而此為期7個月的展期，據悉將配合節慶推出主題明信片，讓粉絲集章紀念兌換小禮物。

(中時新聞網)