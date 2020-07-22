新北環狀線幸福捷運站18日下午發生一起死亡車禍，一對情侶牽手過馬路卻被貨車司機直直撞上，女友傷勢嚴重，送醫後隔日宣告死亡；何姓男友今(22日)在批踢踢上感性寫下千字文，2人愛情長跑13年卻因一場意外天人永隔，未來的日子再也沒有心愛的她攜手相伴，他淡淡寫下：｢我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了｣，此文一發讓鄉民哭倒一片，紛紛留言：「請節哀…QQ」。

何男表示，2人都是雙方的初戀，相戀13年兩人都在共築未來，努力存錢想買房後共組家庭。事發當日是在看房的路上，怎知，卻發生這樣的憾事。他在原文還原事發過程，在車禍當下，他雖然也被車撞飛，但卻趕緊爬起來問女友說：「你怎樣還好嗎？」，女友則微弱地吐出：「我不行了」，等待就醫過程他感覺到女友漸漸的狀況不好了，崩潰吶喊：「拜託…..快醒醒」。

緊急送醫治療後，情況還是相當不樂觀，昏迷指數僅有3，何男聽到醫生說：「這狀況…沒機會了…」，何男仍不放棄希望，在女友耳邊輕輕唱著兩個人的定情曲，更反覆說著：「我正在牽著妳的手，陪著妳」，何男將難熬的心情轉換成文字後更加悲痛。

他在事後反覆看著監視器畫面，看著死神一步步朝他們逼近，更形容自己像是「行走的植物人般」獨自被遺留在世界上。悲痛寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」。發文不到三小時，超過2000位鄉民留言安慰何男，並表示「太心疼了…」、「加油…」、「希望你堅強…」。

(中時新聞網)