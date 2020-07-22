雲林縣斗南鎮農會力推友善農作，不用化肥農藥，生態恢復、維持得很好，吸引紅冠水雞紛紛築巢，卻鳥滿為患，農民苦惱，只能人工驅趕。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會力推友善農作，不用化肥農藥，因生態太好，紅冠水雞紛紛築巢，竟衍生鳥害，稻穗被水雞吃掉，影響收成。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會力推友善農作，不用化肥農藥生產越光米、香米等，經農民共同努力，生態恢復、維持得很好，吸引紅冠水雞紛紛築巢，不料，竟也引起鳥害，水稻被紅冠水雞吃掉影響收成，農民十分苦惱，多次商討如何防鳥害，迄今尚未找出好方法。

友善耕作種出無毒香米， 還吸引了紅冠水雞築巢繁殖，農民喜出望外，斗南鎮農會因而將該香米命為「紅冠水雞」香米，和越光米齊列優質米，同獲全國相關比賽冠軍。

斗南鎮農會總幹事張燕容指出，斗南是日據時期天皇御用食米供應地之一，該會目前 與農民契作的越光米、香米分別有350、100公頃，從推行減農藥、減肥料栽培方式開始，這幾年積極推動不用化學肥料、農藥的友善耕作，大獲消費者青睞，除了國內各大通路外，也成功搶進歐美等外國市場。

企畫室主任張耀裕說，紅冠水雞是台灣普遍的留鳥，台語俗稱「黑水雞」、「田雞仔」，會吃水田裡的蚯蚓、螺及軟體動物等，該會近幾年積極推動友善耕作，不使用化學肥料、農藥，吸引紅冠水雞築巢下蛋繁衍，堪稱生態指標。

不過，始料未及的是，由於環境太好，生態太友善，紅冠水雞繁殖過多，水稻田成了牠們的樂園，稻熟期間，稻穗被吃掉不少，鳥害嚴重，令農民相當困擾。

張耀裕表示，為了防紅冠水雞鳥害，農民多次開會商討對策，有農友建議悄悄地把鳥窩移到別處，或人工驅趕，卻又擔心鳥媽媽棄鳥蛋或鳥寶寶不顧，影響下一代繁衍，更不能撲殺，所以至今未找到好方法。

(中時 )