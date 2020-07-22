正值全球各國加緊研究對抗新冠病毒的疫苗出爐之際，針對病毒起源的研究持續進行。據《南華早報》引述義大利一份最新研究指出，最早出現於義大利的病毒，並非直接從最初通報疫情的大陸而來。

報導指出，米蘭大學微生物學教授佩爾諾（Carlo Federico Perno）在一份尚未經過同儕檢視的報告中指出，在他曾蒐集2月至4月間、在義大利最早爆發疫情的倫巴底當地300多位確診病患的血液，藉此追蹤病毒起源。

佩爾諾指出，雖然義大利是第一個對大陸實施飛行禁令的國家，但從新冠患者的血液中的新冠病毒基因序列發現，病毒傳播鏈並非直接與大陸關聯，倫巴底衛生單位直到2月20日都尚未出現本土病例，但當地「先前一直都有病毒群聚傳播的現象」。

佩爾諾的研究團隊挑選從來自倫巴底內12個省份中371位病患，並隨機採取住院的輕度、中度以及重度等病患血液，其中有7%的樣本無法產出高品質的完整病毒基因解讀，但其餘部分仍可提供該區最大的樣本基地。

報告指出，從病患血液分析出的病毒基因大致上可分為兩種不同譜系，分別在不同省成為主流病毒株，「但它們都並未包含在大陸爆發的新冠病毒種」。雖然義大利在發現一對陸籍夫妻於羅馬確診後，並於1月31日宣布全面禁止大陸航班，但根據上個月義大利國家衛生院的研究報告也指出，去年12月在米蘭與杜林的下水道中，就曾發現過新冠病毒。

報導指出，佩爾諾的研究指出，倫巴底當地的病毒來源可能是源自多地，這些病毒品中分別於其他地區不同，由於研究人員發現其病毒種與中歐地區的病毒有類似突變，推測其中一種可能是從中歐而來。另外，從病毒突變速度相對穩定的速度來看，當地流行的新冠病毒應是從1月中下旬傳入的。

(中時新聞網)