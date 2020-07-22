柯佳嬿（左起）、賈靜雯、比莉、曾莞婷出席影集《媽，別鬧了！》開鏡。（草舍文化提供）

曾莞婷（左）在影集《媽，別鬧了！》演出賈靜雯閨蜜。（草舍文化提供）

賈靜雯秀出製作人工作證。（草舍文化提供）

曾莞婷演出影集《媽，別鬧了！》（草舍文化提供）

比莉服裝是亮點。（草舍文化提供））

柯佳嬿為戲染布丁頭。（草舍文化提供））

由金鐘導演陳慧翎及金鐘剪輯李俊宏共同執導、賈靜雯擔任製作人的影集《媽，別鬧了！》22日舉行開鏡儀式，除了已知的比莉、賈靜雯、柯佳嬿三位主角，並宣布八點檔女神曾莞婷加入，飾演賈靜雯閨蜜。四人造型在金鐘獎最佳造型指導賴琬婷、美術指導吳若昀打造下，皆突破從影尺度，其中比莉一襲黃綠色撞色造型，與搶眼的亮黃色褲襪，堪稱全場最大「亮」點，她透露平常自己在家就時常會換裝走秀，這次戲裡會有很多不同造型，讓她非常興奮，她打趣說自己平常造型樸素，兒子周湯豪也用「驚嚇」二字來形容她新戲造型。談到睽違小螢幕十年的第一場戲，比莉透露，「好開心，好好玩！」等不及下一場戲的到來。

賈靜雯為演出宅女作家，造型返璞歸真以暗色系為主，還特地為了角色加重她的黑眼圈，笑稱自己造型太平凡，走到路上應該不會有人認得，她將定裝照傳給媽媽，「就連我媽都說這誰？太不像妳了！」賈靜雯笑稱自己從影以來都以美著稱，「這次回歸平凡滿好的！」而籌備已久的影集終於開鏡，身為製作人並身兼演出的她透露，「多了一個角色多了一份責任，但進入角色後先拋開製作人身份，只專心演出最佳女主角。」

柯佳嬿則突破清純女神形象，自告奮勇為角色染布丁頭，她認為該角，每天忙著打工，忙著戀愛，就是忘了照顧打理自己，因此與髮型師討論漂出放任頭髮自由生長造成的布丁頭，一染就是六個多小時，突破自己待在髮廊的最高紀錄。她透露，嘗試新造型相當開心，但卻沒想到因還有其他拍攝工作，為了解決髮色問題，與經紀人及髮型師溝通後，竟然又嘗試了許多新髮型，讓她開心地說是另類收穫。她又說，該角造型都是自己平常不會穿的，因此特地花了上萬的治裝費，只為了更融入角色性格。

而有八點檔女神之稱的曾莞婷加盟演出影集《媽，別鬧了！》，她透露在戲中演出賈靜雯的閨蜜，她白天是學校的生物老師，晚上回家卻坐擁上百件性感睡衣，造型師為讓她的性感突破邊際，找來包含蕾絲、深V、洞洞等上百件性感睡衣，工作人員直說這造型簡直企圖引發師生戀！曾莞婷則說，該角是自己從影以來最大尺度，「從來沒那麼放開過！」賈靜雯還特地印製「女神」的工作證給曾莞婷，打趣說：「今天開拍看到莞婷的身材只能用完美來形容，想特別設計橋段讓她赤膊做瑜伽！」

談到演出賈靜雯閨蜜，曾莞婷流露迷妹眼神，自認是賈靜雯的戲迷，「她演的每部戲我都有追，包括《我們與惡的距離》等。」希望拍完戲能夠真的變閨蜜。賈靜雯說，很期待跟曾莞婷合作，相信《媽，別鬧了！》這樣「女神級」組合在播出時，會讓大家目不轉睛，直接鎖屏。

《媽，別鬧了！》改編自知名暢銷作家陳名珉自述媽媽的真實故事，原著《我媽的異國婚姻》由圓神出版社出版。講述一個60歲的媽媽，在丈夫過世後擔心兩個女兒，一個「愛情恐慌症」、一個「渣男製造機」永遠嫁不出去。與其靠女兒過下半生，不如先把自己嫁出去追求幸福，最後透過網路交友遠嫁到澳洲的真人真事。本影集獲文化部「108年度新媒體跨平臺創意影音節目製作」補助，移動小姐文字光影創作室劇本開發、曾兩度榮獲優良電影劇本獎的編劇徐彥平主筆，草舍文化開發、製作，金獎團隊製片周毅銓及導演陳慧翎共同監製，賈靜雯擔任製作人，並由太陽娛樂文化、星空飛騰國際娛樂、AMUSE雅慕斯娛樂、這樣影業、阿榮影業聯合出品，耗資近一億元拍攝。已有多家平台洽談播映，預計明年第三季上檔。

(中時 )