高雄市長補選進入倒數階段，各陣營皆嚴陣以待，紛紛衝刺選票，至於前高雄市長韓國瑜是否會在最後一刻公開現身力挺國民黨候選人李眉蓁，一直是外界關注焦點，而李眉蓁也預告，他一定會來幫忙。對此，國民黨籍台北市議員秦慧珠在政論節目中則是說，「韓國瑜一定壓到最後，用一兩次的時機出現，登高一呼。」

李眉蓁在廣播節目中表示，在登記後、有跟韓在前高雄市議長許崑源的靈堂碰過面，那時有和他聊了一下，那他也很客氣說，如果需要幫忙會來幫忙，但須考量時間點。

針對外界關注韓國瑜現身輔選的時間點，秦慧珠在政論節目「新聞面對面」中表示，韓粉跟國民黨粉絲重疊性至少有80%，現在要先把80%召喚回來，至於剩下的20%，原來是無黨籍或是親綠粉絲因韓國瑜才支持，「但韓國瑜太常出現不值錢，在這過程中一定壓到最後，用一兩次的時機出現，登高一呼」。

秦慧珠直言，韓國瑜登高一呼就可以，他一定要輔選李眉蓁，要在最關鍵的時機出現，而韓國瑜和李眉蓁要維持最大公約數，「有點黏又不大黏，要藉此得到其他的中間選民的一部分支持」。

(中時新聞網)