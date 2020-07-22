立院通過國民法官法，江啟臣痛批粗暴打臉司法改革。（吳敏菁攝）

國民黨行動中常會22日到國民黨彰化縣黨部召開，主席江啟臣開場就痛批，上星期五，立院民進黨黨團憑人數優勢，強力通過不適任的監察院人事案。今天再度打臉自己過去對於民間司改團體的承諾，否定自己的政策綱領，強行通過國民法官法。再次用臨時會壓縮時間的方式，在睡覺中完成立法，重演一例一休修法的粗暴手段。

江啟臣指出，國民黨立法院黨團，從論述到杯葛，一再強調監察委員人選的不適任，以及司法改革倉促立法的錯誤，仍不敵民進黨強度關山。凸顯民進黨的手段粗暴，以及立法正當性不足，要給黨籍委員更多支持。

江啟臣批，這次監察院人事案，凸顯出有權無責、不知道節制權力的總統，造就腐化的劇本，斷送台灣民主憲政發展。考監兩院的人事安排已經變成總統權力的延伸，與權力分立相互制衡的憲政精神產生實質落差。

江呼籲面對這樣濫權的情勢，除了討論是否廢除考監的問題外，應積極、徹底檢討憲政失衡問題。以「建立權責相符的政府」為前提、「落實權力分立相互制衡」為目標、「不涉及國家主權變更」為底線，全面思考修憲議題。

江啟臣指出，考試監察的組織存廢可以討論，但權力分立的精神不能廢。要求舉辦修憲論壇，做到制衡總統的權力、避免行政權擴張、落實監察權、維持考試權中立，讓國家權力重新平衡。未來，要提出擴大參政權、總統國情報告常態化、恢復閣揆同意權等社會期待的修憲案。

(中時 )