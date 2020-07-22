「兩岸若開戰，台灣有能力一戰嗎？」這或許是多年來兩岸官方、民間都關心的問題，前國安局長蔡得勝昨在國民黨舉辦的一場座談會表示，兩岸開戰，大陸並不是真心要血洗台灣，而是會打「癱瘓戰」，而且台灣不能打、也打不贏。

據《中評社》報導，蔡得勝昨21日在國民黨智庫「國家政策研究基金會」國安組舉辦的「台海軍事衝突可能性」座談會上指出，「如果中共真的打台灣，他不認為是想把台灣徹底毀滅，不是要血洗台灣，而是會打癱瘓戰」。且將可能以戰來逼台灣談判，同時進行心理戰。

蔡得勝還表示，「兩岸擦槍走火是有可能的，但應不至於發生全面性戰爭，若真的打起來，戰場將會在台灣，他坦言，台灣恐禁不起陸方的多波進攻，且經濟上也不禁打、更打不贏」。

與會的還有前空軍副司令張延廷，他個人觀察也認為，大陸攻台會採取「癱瘓戰」，他並分析指出，中共若要發動戰爭，有6個徵兆。第一，是各國撤僑，第二是中共要動員，要捐血等等，第三，是台灣股票會大跌，因為外資消息靈通會先跑，第四，是中共語言示警，先警告放狠話，第五，是大規模軍事演習，第六，是中共會派領導階層先去美國打招呼。

智庫國安組召集人林郁方則坦言，中共要對台大規模突襲並不容易，但若是使用「彈道飛彈突襲」，沒有人擋得住。且他觀察，與4年前比較，現在台海戰爭可能性是增加的，這幾個月可能性增加更多。

(中時新聞網)