繼日前三星發佈6G白皮書，確定6G研發規劃之後，近日，最新的消息顯示，聯發科也已經開始6G研究，並在諾基亞老家芬蘭研發中心展開了相關工作。

眾所周知，諾基亞是全球通訊技術巨頭，所以其總部所在地的芬蘭也有著較強的研發優勢，聯發科除了總部台灣的研發中心之外，在芬蘭也設有研究中心，在當地進行5G、LTE-A、IMS、3GPP等最新無線通訊技術研發，及支援歐洲電信客戶測試，合作夥伴包括芬蘭官方、研發、學術單位，以及諾基亞等知名通訊大廠。

在6G研發上，芬蘭政府與當地的大學也早就在研究中了，計劃也是2030年商用化，不過目前所有6G研發單位還都是處於起步階段，還沒有明確的標準。

根據此前三星發佈的6G白皮書顯示，6G則必須滿足三個要求——性能、架構及可信賴性，6G的網速可達1000Gbps，延遲低於100us（也就是0.1ms），速度是5G網路的50倍，延遲只有後者的1/10。

(中時新聞網)