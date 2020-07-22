台開(2841)集團在花蓮新天堂樂園打造外國夜生活消暑勝地；台開22日指出，新天堂樂園ROCK PARK樂客創意市集，未來每逢周六、日晚間六點開始，將安排街頭藝人現場音樂表演。

新天堂樂園並與最大國際直播平台 「BIGO LIVE」攜手合作，於平台中選出5位具號召力的直播主，擔任新天堂樂園網紅活動宣傳大使，並親自到「ROCK PARK樂客創意市集」直播逛攤，把吃喝玩樂好康都介紹給粉絲。

台開指出，五位網紅25日會到樂客創意市集直播逛攤吃喝玩樂，看街頭藝人現場音樂表演，到花蓮享受如同國外般之樂活休閒，並與BIGO LIVE國際用戶一起直播分享。

現場還有羅東義豐蔥油拍、玉里臭豆腐可以享用，也有水域活動可以玩樂。

而此次的街頭藝人有，由熱愛火舞的東華大學同學，成立的花東原生火舞團Origin、浪漫多情的香港即興無譜天才鋼琴手Ming等。

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