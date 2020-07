星展銀今舉行第三季投資展望說明會,星展銀財富管理投顧副總陳昱嘉認為,新冠疫情對經濟的衝擊,最壞的情況已經過去了,3Q全球經濟表現會優於2Q。低油價環境下,對通膨的威脅不大。全球成熟國家央行持續寬鬆的貨幣政策會延至明年。第三季股優於債,黃金依然看好宜納入資產組合,作為分散風險的項目。中美貿易戰下,東協有機會受惠於供應鏈移轉趨勢。

陳昱嘉表示,在股市方面看好美股和亞洲不含日本的股市;匯市方面預期美元H2仍偏弱,但現在美元的貶幅已經接近了滿足點。至於投資的主題,則以WFH、電子競技和替代肉口品,以及電子商務和5G相關科技。

陳昱嘉也強調,受到今年新冠疫情的衝擊,全球分化趨勢加速。全球商業模式發生轉換,電子商務已經取代實體零售,機器人和自動化也在取代傳統製造業。不再「一切照舊」的結構正在發生變化。人們的工作、娛樂和生活方式都發生了根本性和結構性的變化。3大最明顯的變化:線上銷售占比擴增、在家上班興起、虛擬運動受到鼓勵。

後疫情時代如何選股,陳昱嘉依然認為科技股是受惠者。包括電子商務、雲端運算、5G和電子競技,以及醫療保健等產業。科技股外,醫療保健也不差。在亞洲,看好中國和新加坡股票;也預期印尼將受惠於年輕族群接納數位經濟的趨勢。

至於債券方面,陳昱嘉偏好美國的投資等級債,以及亞洲高收債。預期美國10年期公債殖利率在今年底會達到0.95%,並在2021年呈現上揚。

星展銀提醒投資人,不要和聯準會唱反調。美國聯準會(FED)和多國央行史無前例的寬鬆政策,支撐著風險性資產的表現。除非出現第二波嚴重的肺炎疫情,否則害怕錯過(FOMO:Fear Of MissingOut)和別無選擇(TINA:There Is No Alternative)將可望繼續支撐股票和公司債的表現。

金價方面,市場估3Q上看1880美元;至於美元指數,星展銀估3Q在94~100之間;而歐元匯價在1.15~1.16之間。

