趕在穩懋(3105)法說會前，美系外資出具最新報告，給予穩懋「減碼」評等，目標價為225元，穩懋股價亦逆勢收黑。

穩懋將於7月28日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，穩懋第2季合併營收為60.02億元，年成長34.79%，季減0.97%，優於公司財測預估，前6月合併營收為120.63億元，年成長率為49.6%。

根據穩懋預估，今年第2季合併毛利率在low-forties(約40%到43%)。

雖然下半年全球產業因新冠肺炎疫情難止變數不少，但5G基礎建設、光通訊及WiFi等需求穩定成長，且蘋果新機拉貨將於第3季啟動，穩懋認為，下半年該旺的還是會旺，第3季不會比第2季差。

不過，外資對穩懋的看法卻有差異，上週一家美系外資及亞系外資報告看好穩懋，其中美系外資認為，受惠於2021年到2022年WiFi，5G，ToF和大中華區PA需求上升趨勢，穩懋未來幾年年複合增長率為20%，維持穩懋「買進」評等，目標價355元；亞系外資則認為，華為約貢獻穩懋營收20%，穩懋股價多已反應華為營收損失，中國以外地區加速部署5G與美國對華為實施的貿易禁令有放寬跡象，有助加速5G部署腳步及提高5G滲透率；隨著5G智慧型手機滲透率提高，看好穩懋2021年下半年在iPhone系列新機功率放大器市占可望提高，加上打入飛時測距應用，調高穩懋2020年、2021年、2022年每股盈餘預估約5%、24%、43%達12.71元、15.53元、19.37元，並調高評等至「買進」，目標價大幅調高到400元。

相較於亞系及美系外資正面看待穩懋，另一家美系外資最新報告卻相對謹慎，在最新報告中給予穩懋「減碼」評等，目標價為225元，拖累穩懋今天股價逆勢收低。

(時報資訊)