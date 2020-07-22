時序步入暑期旺季，六福（2705）旅遊集團多管齊下，搶攻後疫情時代國旅商機，包括六福村主打「冰霧派對」、並延長營業時間，目標暑期入園人次持穩35萬水準。六福萬怡館內粵亮餐廳因應需求，至9月底假日加開下午茶時段，衝刺第三季旺季營運動能持續回升。

六福受惠國內防疫措施鬆綁，2020年6月自結合併營收1.17億元，月增達56.66％、年減27.33％，回升至今年次高。不過，由於4月受疫情衝擊甚鉅，第二季合併營收2.29億元，季減27.28％、年減52.89％。累計上半年合併營收5.44億元，年減45.09％。

六福表示，今年雖基於防疫考量，六福水樂園決議不開放，但國旅需求明顯增溫，六福村自10日起推出「冰霧派對」，首日便湧入上萬名遊客入園。園方對此加碼延長營業時間，且睽違3年再祭出百萬煙火秀，目標今年暑期入園人次持穩35萬人次水準。

而關西六福莊受惠暑期國旅需求顯現，7月平均住房率已達6成，其中假日達8～9成，集團對此祭出微營隊活動，盼進一步鞏固主攻的親子客群商機。至於營運仍受邊境管制衝擊的台北六福萬怡酒店，則積極轉型異業結合，搶攻藝文、餐飲、旅宿等多元客群商機。

六福表示，集團3月成立「藝文共創體驗平台」，將擁有465間客房、具四鐵共構優勢的六福萬怡打造成「城市藝創中心」。在振興三倍券帶動下，7月平日住房率雖仍處1～2成低檔，但假日平均住房率已提升至5成，其中有3成持振興三倍券。

因應餐飲需求明顯回溫，配合振興三倍券上路，六福萬怡館內粵亮餐廳因應周末一桌難求，集結30道人氣料理、即日起至9月底加開周末限定的廣式下午茶時段。大廳酒吧亦將營業時間提早至上午10點，積極搶攻振興商機。

此外，已於5月底熄燈的「起家厝」六福客棧，為替台灣防疫盡份心力，與政府通力合作、於6月29日起轉型作為防疫旅館，提供226間客房。近期由於湧現暑期大量返國人潮，目前至7月底已無空房，對於集團營運可謂不無小補。

六福指出，六福客棧每間客房均為獨立空調系統，完全遵照政府防疫規範服務旅客，並安排全體員工接受防疫及消毒課程培訓，另外針對居家檢疫者規畫完整入住流程，協助事先完成入住手續。目前預計最快明年首季啟動危老重建。

(時報資訊)