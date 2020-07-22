受疫情影響，企業視訊會議需求量大增，扭轉傳統會議型式，中華電(2412)5G服務開台後，隨即宣布推出全國首創搭載高速5G的「智慧視訊會議」服務。

該服務以HiNet視訊會議平台為中心，透過5G「高速率、低延遲、大連結」優勢，讓客戶不受特定場域限制，以5G行動裝置即可開會，大幅提升客戶行動力。此外，提供以租代買所需的「智慧視訊會議」軟硬體設備，更減輕企業建置虛擬視訊會議設備的鉅額負擔，有效降低企業營運成本，提升營運績效。

中華電5G開台後，宣布推出全國首創5G「智慧視訊會議」服務。(圖／王逸芯攝)

中華電表示，HiNet智慧視訊會議擁有全國最大網路頻寬及符合國際視訊會議標準ITU-T視訊會議主機(Codec)，具備智能喚醒語音功能、人臉追蹤、支援雙螢幕輸出，及USB連接電腦隨插即用的影音簡易佈署功能、因應各種會議需求可選擇有線或無線的4K高畫質解析進行簡報投影。

透過智慧視訊會議平台，不必親臨會議現場即可啟動會議排程、設定各分點會議室，提供企業同時間多群組會議進行，會議資料可提供2-28分割畫面自由選擇，充份滿足企業智慧視訊會議的需求，除了固定式視訊會議主機連線方式，同時可選擇「HiLink + 5G行動服務」方案，透過5G行動服務及HiLink備援機制，讓視訊會議穩定不中斷。

HiNet智慧視訊會議建置於符合國際資安標準的中華電信機房，保護客戶機密資料不外洩，客戶可依所在環境選擇HiLink VPN、Internet、GSN、5G等多元網路連線方式，提供兩地(Point to Point)或是多點(Multi Point)即時互動的影像、聲音及資料分享服務，協助跨國、跨區域多據點企業快速溝通，省下差旅費用及時間，提升溝通效率、加快決策速度，使企業協同運作更具競爭力。

(時報資訊)