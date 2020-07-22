大陸金融科技巨頭中國平安旗下陸金所傳啟動上市計畫，最早有望在年內赴美上市。

路透引述知情人士說法稱，陸金所已經聘請了美國銀行、高盛、匯豐、摩根大通等投行負責上市工作。目前這些銀行拒絕置評。消息人士稱，陸金所目前正在為IPO準備保密文件，但其尚未決定在IPO中的籌資規模或估值，最早有望在2020年內赴美上市。

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