大陸A股新一輪牛市受到矚目，瑞信22日表示，當前A股無疑是國際資本所關注的焦點，認為市場短期震蕩調整不會阻礙未來整體走強的格局。

路透引述瑞信中國／香港研究主管黃翔說法稱，持續看好陸股，其融資、估值均尚未到達2015年7月的高點，預計A股於下半年表現強勁。

黃翔表示，散戶高槓桿配資、小盤股被持續爆炒和高估值泡沫等引發2015至2016年牛熊巨變的幾大主要風險轉折指標在本輪行情中多數並未出現，現在斷言牛市行情已經終結為時尚早。

(工商 )