旺沛大數位公司因從事多層次傳銷，打從一開始就沒有向公平會報備，被公平會以違反多層次傳銷管理法，處新台幣30萬元罰鍰。

公平會指出，旺沛大數位公司從2018年7月到2020年3月，透過YouTube網站、Facebook社群網站及公司租賃地點，說明其「旺PAY行動智能平台」服務，包括「旺PAY」行動支付及「旺到家」網路商城)代理及推廣制度，招募業務人員分為「代理商」、「專員」、「主任」、「經理」、「處經理」、「總監」等6個層級。

公平會表示，其中「主任」以上層級可就其下組織銷售「旺PAY行動智能平台」服務業績及開發的特約商店營業額，享有相關「責任津貼」、「職務加給」等獎金的計算酬金。期間旺沛大數位公司總計推廣或銷售700至800件上述行動智能平台服務，招募代理商等級別業務人員約1,000人，簽約店家約有4,000多家。

公平會因此認定，旺沛大數位公司的營運模式已經是透過人傳人建立多層級組織，並藉由該組織架構形成的人際網絡推廣或銷售「旺PAY行動智能平台」服務，且獎金的發放也具有多層級抽佣關係、團隊計酬的性質，屬多層次傳銷管理法第3條規定的多層次傳銷，但是卻在開始從事之前，沒有依規定向公平會報備，因此以違反規定罰新台幣30萬元。

(工商 )