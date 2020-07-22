元品農產專事生產綠豆及黃豆芽菜之種植及販賣，但負責人孫振擎與父母孫蒼松、孫林阿英，及他的妻子許婷宜使用低亞硫酸鈉浸泡欲出貨之熟成綠豆芽菜，再販售到台北的傳統市場攤商、「海霸王」等餐廳，最高法院等他們依違反《食安法》各判處10個月到1年不等徒刑確定。

判決指出，孫振擎全家4人在2017年6月遭查獲前，每天凌晨在豆芽菜製造場，一家人分工，由孫振擎秤量低亞硫酸鈉份量，孫林阿英製成水溶液，倒入池內以浸泡欲出貨之熟成綠豆芽菜，之後再撈起綠豆芽菜出貨，孫林阿英、許婷宜負責包裝。

他們以日產約1000台斤之數量、及以每台斤8元之價格，分別販售至台北地區的傳統市場攤商、「海霸王」等餐廳，或由孫林阿英、許婷宜自行在臺北市第一果菜批發市場販賣，所得均交予孫蒼松分配之分工方式牟利，共計所得70萬4000元。

孫振擎等人辯稱不知低亞硫酸鈉是工業用，不得添加在食品上，作為浸泡豆芽菜之漂白水溶液，但法官駁斥低亞硫酸鈉主要是作為紙業漂白劑或染整業、牛仔布的還原劑，外觀上一望即知係工業用，非合法食品添加物，非可供人食用之物不可能會誤用在食品。

(中時新聞網)