檳榔的吸引力真的那麼難以抵抗嗎？日前中國大陸就有兩名公車司機因為要交流檳榔，突然將公車橫停在馬路正中央，造成交通堵塞。

根據大陸媒體《虎撲網》報導，7月16日在中國大陸湖南省岳陽市，有兩名公車司機，突然將公車橫停在大馬路中央，造成交通堵塞。事後才知道，是其中一名司機要遞一包檳榔給另外一位司機，才做出如此驚險的舉動。

而如此驚悚的畫面，自然也被路過的民眾給拍攝下來，只見畫面上六個車道，兩台橫停的公車就佔了四個車道，其他用路人幾乎無法正常使用道路。事後這兩名司機所處的公司公司表示，此事件分公司已經在進行處理，等到後續有結果之後會再公布。

相信不少台灣民眾對於檳榔這種物品豪不陌生，但根據《微信上的中國》報導，食用檳榔在湖南已有400年歷史，檳榔在中國大陸的年產值超過人民幣200億元。甚至有湖南湘潭檳榔公司的員工表示，他們公司每日的出貨量是成噸計算的。

雖然早在2003年，世界衛生組織就把檳榔列為一級致癌物，這也導致湖南省的口腔癌比例位居中國大陸前位，湖南省腫瘤防治研究辦公室在2017年時也曾發表相關數據，顯示湖南省男性前十名癌症排名中，口腔癌位居第七位。

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(中時新聞網)