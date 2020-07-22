因為疫情影響，大聯盟今年除了賽事數量大減只剩下60場之外，球員薪資也受到影響，不過退休或被釋出的球員則不受影響，也因此本季最高薪的選手就是我國好手陳偉殷，能夠拿到馬林魚所負擔的2,200萬美元（約新台幣6.6億元）薪資。

先前大聯盟提出球員薪資方案，年薪越高薪水被降越多，每500萬美元為一個層級，年薪達3,500萬美元以上新賽季將只剩下約784萬美元、3,000萬以上則為695萬美元、2,500萬美元砍到605萬、年薪2,000萬美元則只有515萬美元，不過先前就被釋出或退休的球員並不會受到影響。

根據《紐約郵報》報導，陳偉殷沒有被球團期待能夠登上大聯盟，就能得到全大聯盟最高的薪水2,200萬元，是受到疫情影響以來最怪異的薪資問題，而第2高薪的則是去年遭到洋基釋出的外野手艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury），能夠拿到2,100萬美元。

不過雖然能夠拿到全大聯盟的最高薪，目前陳偉殷仍在台灣進行自主訓練，積極尋找下一份新工作。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)