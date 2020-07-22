大陸股市火熱，不少投資人進入市場。根據統計，A股6月新增投資人將近155萬人，目前投資人達1.68億人，相當於每10個人就有1個人在炒股。

陸媒報導，根據2020年6月新增投資人數據顯示，當月新增投資人154.9萬人，截至6月底，A股投資人總數達1.68億，其中自然人1.67億人，占總人口14億人12%。6月是大陸投資人今年開戶數第3高的月份，僅次於3月、4月。

此外，另一項有關股市的數據是上半年印花稅，根據大陸財政部公布的2020年上半年財政收支，上半年印花稅1511億人民幣，成長8.8%，其中證券交易印花稅892億人民幣，成長16%。

報導指出，6月份行情上漲也推升了交易數據。從指數來看，上證綜指6月較5月上漲了4.6%、深證成指同期大漲11.6%；從成交量來看，滬深兩市6月份成交額為14.46兆元人民幣，均較5月成長。

(中時新聞網)