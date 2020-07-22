民進黨今舉行第19屆中執委、中常委及中評委宣誓就職典禮暨中評會新舊任主委交接，由身兼黨主席的蔡英文總統完成監交。這次角逐中評委主委的立委陳明文先前被看好最後卻落馬，在被問到外傳是副總統賴清德與新系介入時，陳明文示：「我不了解新系運作，我也不知道我（之前）會被看好。」

中評委宣誓結束後，選出的11位中評委中，有8位留下來交流，不過陳明文宣誓結束隨即離開，並未參加。陳明文離開前受訪指出，其實民進黨現在黨內政治生態，基本上大家都是英派，沒有所謂英派實力式微，在蔡英文領導下的民進黨，大家都很團結。

他說，至於自己，本來就沒有很大的意願，現在是要培養一些年輕人接班，例如嘉義縣，就是立委蔡易餘接班，蔡也順利選上中執委，未來基本上在嘉義民進黨的力量，會由蔡易餘來發揮，他從中常委退到中評委也是順勢，民進黨現在都在團結氛圍，扮演黨的一份子，會盡自己一份心力。

對於這次沒有爭取到中評會主委一職，陳明文說，這是大家選的，沒有所謂事先安排，會全力協助新任主委康裕成、全力配合，希望康未來也能秉持公正公平態度。他也強調自己沒有提前離開，宣誓結束後，因為沒中評會所以就離開了。

被問到陳明文沒有參加中評委會後交流，康裕成受訪指出，「他說他有事」，大家是想說，宣誓就職完後，因為下次中評會開會時間比較沒有確定，就想說，既然大家都來了，且都來自各縣市，就聯誼一下共同討論未來方針。

她說，其實大家剛剛發言很踴躍，有一位中評委有世界中評委資歷也提到，處理問題一定要超越派系，要以黨的共同價值及黨綱，維護黨的聲譽為最主要目的。

對於這次選上中評委主委，她說，當天就是互推，大家有共識，因為每個中評委都有所屬派系，但是互推時，也不知道大家是什麼派系；中評委選出11人，剛剛8個委員交流一起有共識，對於未來要處理各種的案件，尤其一些爭議及敏感案件，雖然每個人或許都有派系，但處理案件一定要超越派系，「而我是謝系不是新潮流」。

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(中時 )