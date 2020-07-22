光學二哥玉晶光今(22)日除息，每股配發現金股利8.99元，除息參考價770元，開盤1分鐘順利填息，卻在午盤急跌翻黑，終場下跌7.14％、報收715元，單日爆出逾萬張成交量。玉晶光股價變臉，主要是受到天風證劵分析師郭明錤中午出具報告提到，韓國最強鏡頭供應商 SEMCO（三星電機）和中國鏡頭供應商舜宇光學，有新供應商將打入蘋果供應鏈，玉晶光市占率可能受到衝擊。

玉晶光今日走勢，尾盤大跌7.14%。（翻攝奇摩股市）

報告中指出，SEMCO與舜宇光學將分別於今年下半年及明年，開始供應蘋果鏡頭訂單，打進蘋果供應鏈，由於蘋果為了分散鏡頭供應風險，和降低鏡頭成本，SEMCO與舜宇光學的加入將瓜分玉晶光現有的鏡頭訂單，將拖累玉晶光今年下半年營收成長。

郭明錤表示，舜宇光學預計2021上半年開始大量出貨平板與少量筆電鏡頭，將直接衝擊玉晶光的鏡頭供應，若舜宇光學出貨順利，最快明年下半年玉晶光連iPhone 鏡頭的出貨也會開始受到影響，不利玉晶光長期發展，和爭取更高階鏡頭的單。

對此篇報告，玉晶光表示，一向不針對單一客戶訂單做任何評論，目前營運一切正常，新產能將在第3季全數開出，按原先進度進行中。玉晶光自去年以來積極擴產，目前在廈門以租賃方式投資3座新廠，估計將新增15%至22%產能，今年下半年開始投入供應。

(中時新聞網)