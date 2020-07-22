位於高雄市林園區的中油新三輕因應進口油源油品性質差異，進行產品產能調整，經環評委員要求更新高雄市及林園區全癌症標準死亡率、發生率及補充無洩漏型閥更換期程，決議本案通過。

環保署今(22)日審查「三輕更新擴產計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告」，進口油源油品性質差異，進行產品產能調整，以確保日後操作彈性，因此修正M23(芳香烴工場)、M33(裂解工場加低溫工場)及M34(汽油氫化工場)等3個製程，本次變更後之年產能從1122萬噸提升至1152萬噸，製程事業廢棄物產生量從每年9612公噸增加為9973公噸，另外非製程一般事業廢棄物從每年1570公噸增加為1940公噸。

開發單位中油公司表示，產能提升造成VOCs(揮發性化合物)逸散提高，因此針對M23製程的73件設備元件更新為無洩漏型閥，將可減少約16萬公噸VOCs逸散。

環評委員表示，各類廢棄物產生量及清理處置方式十分重要，如何資源化再利用是開發單位要努力的方向，本次中油具體提出10項廢棄物資源化再利用項目，例如廢活性碳作為活性碳工廠原料、無機性污泥經熱處理後作為營建工程用級配混凝土粒料、人工粒料等。

環保署空保處代表指出，開發單位提供的高雄市全癌症標準化死亡率資料，林園區數值遠高於其他地區，尤其VOCs臭氧的前驅物，後續VOCs防制措施應該要持續且與時俱進，尤其中油屬於國企，對於高雄林園地區的臭氧濃度的降低改善應盡到企業責任。

本案環委決議中油須更新高雄市及林園區全癌症標準死亡率、發生率及補充無洩漏型閥更換期程，中油承諾每5至10年針對林園區做流行病學調查，決議本案通過。

(中時 )