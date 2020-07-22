陶晶瑩、李李仁夫妻出席FUJI摩術椅記者會。（盧禕祺攝）

陶晶瑩、李李仁22日出席黃子佼主持的按摩椅新品記者會，她的網路新節目《陶口秀》首集訪問王陽明提出火辣問題收視開紅盤，聊到此事她忍不住曝背後八卦，「上次記者會前，我不是訪完王陽明了，結果記者會一結束，製作人B2說跳電，大部分內容都不能用，只能重錄」。加上炎亞綸在旁等候錄下一集，她在時間壓力下，根本不記得問了什麼，「所以就失控了，我的問題是一題接一題，像逼供一樣，王陽明為什麼愣住？他想說這題剛沒有啊」。

李李仁在一旁聽完直笑，「看來女生對於王陽明的床事很有興趣」。陶晶瑩則妙回：「我們對你的也很有興趣啊。」李李仁則接口：「B2沒發我，他發我再說。」她笑稱夫妻同台可能把秘密都說出來，更提及邀老公網路同框他沒點頭，李李仁坦言，「我沒有說不要，但她拍的主題我有些介意，她拍的過程我都在裡面，只是沒有露臉，很多畫面都是我拍的，有一些個人原因，像閨房趣事就不能亂講」。

雖然兩人一個天馬行空、一個個性平穩，但意外成最好互補，李李仁讚老婆新節目，「我有看她訪王陽明那集，她現在主持狀況又不一樣，更自然、更放得開，更懂得來賓的心態，讓來賓舒服，來賓一舒服她能講的內容就更深。」他認為這是陶晶瑩現在最特別之處，「別人可能做不到，但她可以，什麼都敢問」。陶晶瑩笑回：「我的年紀已經歷過人生不同階段，很多人認為是禁忌話題，但我們覺得是日常，反而可以做出跟電視節目不同的樣貌」。

陶晶瑩最近學潛水，招認是家裡水性最弱的，李李仁笑稱剛聽老婆提議秒回：「我如果要殺妻，就會鼓勵妳去潛水」。她的理由很簡單，因為澎湖很美，她想感受海底的美景，但水性不佳的她果然被嗆到，還有各種聲音在水裡被放大讓她非常恐慌，「他們三個已經考到證照，我還有一堂課，但另外收穫，我已決定要寫新小說，丈夫如何用潛水殺死老婆」。現場一陣笑聲。

至於近日最夯話題三倍券，陶晶瑩表示：「領了，當然拿現金會更HIGH啊。」李李仁連忙接口，「不好說，但是大家有多的錢可以花，總是開心的，讓專業財經人士去判斷比較好。」她俏皮回應：「他把我拉住，有發現嗎？」

(中時 )