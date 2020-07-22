台南查獲涉嫌販賣假冒台糖公司商標糖品，當場查扣相關證物並封存。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

食安問題一波波！台南市衛生局6、7月間接連查獲業者使用工業用鹽混合碳酸氫鈉等食品添加物調製成溶液後，用以浸泡蝦仁等生鮮食品，以及另名業者涉嫌販賣假冒台糖公司商標等糖品，2案交由台南地檢署偵辦，2名業者也遭法辦！

台南市衛生局接獲民眾陳情永康區某水產行疑使用非准用食品添加物浸泡海鮮類食品，衛生局會同相關檢警調單位到業者製造及販售場所稽查與抽驗，當場查獲業者使用工業用鹽混合碳酸氫鈉等食品添加物調製成溶液後，用以浸泡蝦仁等生鮮食品，除追查流向也請業者下架回收問題產品，封存問題蝦仁55箱，全案已由該署偵辦中。

無獨有偶，日前衛生局會同台南地檢署等檢警調單位查獲一家業者涉嫌販賣假冒台灣糖業股份有限公司商標等糖品，台南地檢署當場查扣涉嫌假冒糖品等相關證物，衛生局抽驗相關糖品進行衛生標準檢驗，並於業者倉儲處查獲他款涉逾有效日期之砂糖並進行封存，共計360包，全案已由該署擴大偵辦中。

(中時 )