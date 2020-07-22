每到選舉總會有候選人的過往被挖出來檢討，高雄市長補選候選人李眉蓁，近日就陷入畢業論文抄襲的風波。就有網在PTT上發文詢問：「報告怎麼抄才不會被抓到？」有網友給出中懇的4字回覆，「不要選舉。」

原PO表示，「身為學生常常要寫報告，但是時間常常跟考試卡在一起，所以只好參考一下，參考少是致敬，參考多是抄襲。」這讓原PO好奇的發文詢問：「報告怎麼抄才不會被抓到？關鍵字、倒裝，有沒有相關的八卦？」

底下網友更是踴躍留言，「把不同東西重新排列組合再加上自己意見根本就不用抄」、「其實抄結構就很難抓了」、「多篇文獻好好讀懂改編後再加自己意見啊」、如果你是普通的有錢人家買買學歷別人也不知道」、「改編過至少比對系統比較難比出來，改都不改被抓真的活該。」

此外，就有網友給出最中肯的建議，「不要從政就沒事了」、「不要抄，不然就是不要選市長、總統」、「不要從政就沒事了。」

(中時新聞網)