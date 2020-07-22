每到選舉總會有候選人的過往被挖出來檢討，高雄市長補選候選人李眉蓁，近日就陷入畢業論文抄襲的風波。就有網在PTT上發文詢問：「報告怎麼抄才不會被抓到？」有網友給出中懇的4字回覆，「不要選舉。」
原PO表示，「身為學生常常要寫報告，但是時間常常跟考試卡在一起，所以只好參考一下，參考少是致敬，參考多是抄襲。」這讓原PO好奇的發文詢問：「報告怎麼抄才不會被抓到？關鍵字、倒裝，有沒有相關的八卦？」
底下網友更是踴躍留言，「把不同東西重新排列組合再加上自己意見根本就不用抄」、「其實抄結構就很難抓了」、「多篇文獻好好讀懂改編後再加自己意見啊」、如果你是普通的有錢人家買買學歷別人也不知道」、「改編過至少比對系統比較難比出來，改都不改被抓真的活該。」
此外，就有網友給出最中肯的建議，「不要從政就沒事了」、「不要抄，不然就是不要選市長、總統」、「不要從政就沒事了。」
文章來源：[問卦] 報告怎麼抄才不會被抓到?
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。