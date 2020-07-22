彎腰、轉身、舉臂，關節就會發出聲響，這是怎麼回事？又該如何保養關節？我蹲下綁鞋帶的時候，膝蓋忽然傳出「喀」的一聲，把自己嚇了一大跳；工作累了伸伸懶腰，肩膀稍一轉動就發出聲響，彷彿是齒輪忘了上油的機器人；老覺得手指關節活動起來不太順，習慣有事沒事就折一下手指，折出聲音後好像就會舒爽許多……

以上這些情景，相信你應該不陌生。關節發出喀喀的聲響，對很多人來說是稀鬆平常的事，有些人甚至會刻意扳折關節，但在醫生看來，關節所發出的某些聲響其實是不正常的摩擦造成，久而久之會造成關節磨損。

你的關節聲響屬於哪一種？

聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱表示，關節發出聲響可分成「關節內」與「關節外」兩大部份。

關節內發出聲響，可能是關節本身，即關節面、軟骨、韌帶摩擦造成。例如過度勞動的人或運動員，他們的膝蓋半月板、肩關節唇（旅美棒球投手王建民受傷開刀的部位）都比較容易受傷，軟骨摩擦時也會發出聲響。

另一種可能是關節液內的氣泡破裂造成。林頌凱說，研究發現人在活動時，關節內的壓力會改變，讓關節液內的小氣泡破掉並產生聲響；氣泡被擠破後，氣體仍存在於關節液內，只要關節內的壓力改變，氣體又會再度產生，可以周而復始地發出喀喀聲，而這也是人們折手指會發出聲音、但卻不能「連發」的原因。

關節外的喀喀聲，則是關節外的韌帶、肌腱、肌肉摩擦所發出。

「把手放在膝蓋上，有些人活動時可以摸到或感覺到有一條筋好像卡住，等到筋彈開後，關節才能繼續活動，」林頌凱說明，這種藉由觸摸就能感覺得到的彈響，可能是肌腱或韌帶太緊繃所造成。

肌腱或韌帶為什麼會太緊繃？絕大多數都是後天的舊傷、宿疾或長期勞動磨損引起。例如很多人在受過傷後，肌腱或關節有些移位，因而產生活動不順、卡卡的感覺。

除了舊傷以外，柔軟度不好也是關節外發出聲響的原因之一。林頌凱碰過不少患者詢問，為什麼平常膝關節會發出喀喀聲，但運動一會兒之後聲響就消失了？他解釋說，運動後身體的柔軟度及血液循環都會變好，關節聲響自然會變少。

根據統計，女性罹患退化性關節炎的比例是男性的三倍。（圖片來源：pixabay）

關節喀喀響，罹患退化性關節炎比例提高

關節發出喀喀聲響看似不痛不癢，但很多人其實都暗自擔心自己是不是骨質疏鬆或關節脫臼。

「關節發出聲音和骨質疏鬆或脫臼無關，不過和關節炎卻有關聯，」林頌凱指出，關節內軟骨、韌帶摩擦發出聲響的人，日後關節提早退化的比例也會比較高。

而且，女性的關節的確比較容易發出喀喀聲，他表示，這和肌力、骨骼發展、荷爾蒙都有關。根據統計，女性罹患退化性關節炎的比例是男性的三倍。

折手指關節＝不斷磨損軟骨

除了女性較容易罹患退化性關節炎外，平時常扳折、扭動關節以發出聲響的人，關節也更容易磨損。

對很多人來說，把手指關節折得劈啪作響是一件非常過癮的事。任職於博物館的張瀛之就說，每當工作壓力大時，自己常會忍不住將指關節折得喀喀響，「折手指可以紓壓，折完感覺很痛快！」她坦承。

不過，醫生並不贊成把關節折出聲響。林頌凱強調，關節內無論是活動不順或軟骨摩擦，都會造成喀喀響，而這些不正常的摩擦都是磨損；每發出一次聲響就等於是磨損一次，關節也會退化得愈快，而且折手指也會讓指節變大，較不美觀，因此他都會提醒患者不要刻意折手指。

「有些人覺得折出聲音後，關節好像比較順，但其實不是這樣，」他表示，如果希望關節動起來比較順、比較開，應該從增強肌力與柔軟度的動作開始，例如拉筋、瑜伽等，而非過度轉動肢體或折手指。

值得注意的是，現代人經常感到肩頸痠痛，常不自覺把脖子轉得喀喀響，這麼做可能會傷害到頸椎。「脖子發出聲響會比其他部位更危險！」林頌凱警告，頸椎非常脆弱，把脖子轉出聲音是很不智的。

他建議，如果覺得肩頸、脊椎痠痛不適，千萬不要自己亂轉關節，也不要隨便找人推拿整脊，最好還是由醫院復健科的物理治療師矯正，才能讓半脫位的關節回到原處。

增強肌腱與韌帶的強度，能減緩關節退化的速度

想要好好保養關節，不妨增強肌腱與韌帶的強度，就可以逆轉關節的退化速度。許多人的肩膀、手臂、膝蓋、腳踝容易發出聲音，練習瑜伽、彼拉提斯，能夠鍛鍊肩旋轉肌、股四頭肌、腿後肌、核心肌群，減少關節喀喀作響的頻率。

林頌凱提醒，關節會喀喀響的人，做瑜伽動作時要特別小心，切勿因為過度扭轉身體，反而又磨損關節；年紀大或患有骨質疏鬆的人，拉筋、瑜伽也都要量力而為，以免讓筋骨受傷。

飲食部份可適度補充葡萄糖胺，平常則要注意關節的保暖，例如覺得關節活動不順時，就要多熱敷（也可以用手心捂熱）、穿戴足以保暖的衣物，輕輕按摩也頗有幫助。

關節響什麼情況下該就醫？

如果關節只是偶爾發出聲響，沒有其他的不適，其實不必太過擔心。但是當你覺得關節痛，或活動時覺得關節「鬆鬆的」、感覺不太穩定時，最好就醫檢查。

關節會鬆弛，通常都是受過傷或年紀大了，因為周邊肌肉萎縮、力量不足以繼續穩定關節。

當關節發出聲響的頻率增加、感到疼痛，或者是關節鬆弛時，除了就醫，也該避免做一些會讓病情加重的運動，例如跑步與大部份的球類運動。

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(中時新聞網)