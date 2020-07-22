紙本三倍券超威！西堤牛排宣布，平日持「紙本三倍券」用餐，同桌經典套餐全面可享85折優惠(服務費10％另計)，西堤牛排並推出以刺激夏季味蕾為概念的新菜色，包含主餐、附餐、飲品等多樣選擇 。主餐「義式香煎魚排」使用義大利香料粉按摩入味，乾煎至兩面金黃色色澤，肉質細緻、加上魚肉好消化吸收，富含優質蛋白質等多元營養，是相當適合夏天全家人一同享用的美味料理。

炎炎夏日，另外還有夏季最犯規的冰飲-「一杯鳳梨酥」，一杯鳳梨酥打破你對冰沙的想像，喝起來除了有濃濃鳳梨果香，金黃繽紛的冰沙搭配真實包覆鳳梨酥內餡的酥餅粉，讓冰沙的口感層次再升級，名副其實讓你吃飽喝足。其他還囊括了美式餐廳經典不敗的「經典雞翅」、大人小孩都愛的「西堤脆薯」及「義式香料雞米花」等12道新菜，歡迎舊雨新知趁這個暑假一同來品味。

王品集團在6／8到7／14間推出滿千送千活動，總計發出55萬張「現金兌換券」，因為迴響熱烈，所以從7／15日再加碼舉辦「吃王品 領現金 抽股票」。抽股票活動開始不到一週，已超過萬人回兌；沒有現金兌換券的朋友也別失望，即日起到8／31日，平日用「紙本三倍券」到西堤用餐，可享有經典套餐85折優惠，折扣後西堤經典套餐不到五百元(不含10％服務費)，比買餐券更划算，不想和大家在父親節搶餐廳的朋友，這個時候到西堤絕對是最佳選擇。

如果「紙本三倍券」用完了，沒關係，捲起您的袖子、捐出熱血，到台北捐血中心、新竹捐血中心、台中捐血中心指定捐血點，完成捐血者，免費贈送西堤牛排搖滾牛肋骨兌換券乙張(價值$396元)，無須消費即可直接兌換。

(中時 )