響應綠色經濟議題，網家(8044)積極從「綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流」四大面向，實踐節能減碳措施，7月也正式成為全台第一個取得行政院環保署「碳標籤」的大型綜合網購平台企業，透過揭露產品碳足跡及推行減碳計畫，推廣全民綠色消費意識，延續綠色企業理念。同時，更推動真全回收紙箱概念，領先使用易撕膠帶包裝箱體，消費者將可不留任何殘膠、100％回收購物紙箱，有效促進環境永續發展。

網家藉由揭露及分析產品碳足跡，了解產品於每個階段所產生溫室氣體比例，進而探討減碳策略，發展綠色供應鏈，也鼓勵消費者可優先選購具碳標籤的產品，並於產品使用及處置時，共同降低碳排放。此外，為持續深耕綠色經濟，網家亦獨家上線新款易撕膠帶，膠帶材質使用水性壓克力環保膠水，主打環保安全、方便易撕，且經歐盟RoHS、美國FDA等國際認證，不含有害物質、可間接接觸食品，且達成紙箱100％回收的環保理念。

此外，網家持續推行綠色購物計畫，自2005年推動統一發票電子化後，至今年度已有效減少每年95％紙張發票的數量和印製油墨的耗費，2019年全面推出31款環保紙箱，平均每個包裹可減少約11％的碳排放量，且結合數據系統運算，因應不同材積大小商品，選用最符合的紙箱尺寸包裝，以減少空箱率及包材用量，更著手推動跨庫併箱措施，讓不同倉儲點商品可併箱出貨，大幅降低紙箱耗用。

(時報資訊)