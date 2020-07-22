投資人在周末連續長假之前先將近來獲利入袋，周三日股下跌。國內新冠肺炎確診數不斷升高，主要鐵道股首當其衝，今日表現疲弱。

周三日經225指數收跌0.58%，為22,751.61點。東證一部指數收跌0.62%，為1572.96點。因逢國定假日，日股周四（7月23日）起休市，下周一恢復交易。

因日本國內新冠確診數持續增加，鐵道股表現低迷不振，反映投資人對政府促進國內觀光政策的信心不足。東日本旅客鐵道跌2.92%，股價創下7年新低。西日本旅客鐵道跌1.69%，股價創2014年來新低。

製藥股是疫情爆發初期表現最亮眼的族群之一，但今日表現疲弱，因投資人從防禦股轉進周期股。製藥股指數下跌1.5%，第一三共（Daiichi Sankyo）大跌4.64%。

在歐盟通過經濟振興方案後，投資人壓寶美國近期內也將推出新一輪激勵措施，帶動證券與能源等周期型股票走高。

日本電產（Nidec）股價逆勢大漲4.77%，該公司業績告捷，上季營業利益較去年同期微幅成長，表現優於市場預期的較去年同期大跌。信越化學與村田製作所等電子零件廠亦上揚，分別漲2.06%與1.11%。

(時報資訊)