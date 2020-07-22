教育部22日在彰化縣員林崇實高工，表揚108學度全國技藝教育績優人員，而來自二林工商同學口中的「柑媽」黃秋柑，獲得今年技藝教育優良奬，二林土生土長的黃秋柑，自彰師大畢業後，在宜蘭服務，一心一意想回家鄉任教，後投入技職教育，幫助無數在學習上失去信心、或不擅紙筆測驗的孩子，在技藝學習上重拾自信與方向。

黃秋柑投入教育25年，學校學生都叫她柑媽(乾媽)，擔任技職學程老師，常常在比賽期間，為了訓練孩子，而忘了接送自己小孩；而她把所有學生當成自己孩子栽培照顧，可以說把青春都奉獻給了技職教育。

黃秋柑表示，再投入技職教育過程中，看著孩子在一次次學習後，不斷成長，覺得自己做得到，最終展現出自信，讓她特別感動，也是這些孩子的笑容與努力，讓她能堅持在技職教育這條路上。

黃秋柑說，鄉下的孩子都很可愛純樸，但可能因為上了國中，學習新的科目後遇到挫折，掛在臉上的笑容逐漸消逝，欠缺自信，因此她想創造偏鄉孩子成功的經驗，讓孩子看見自己，也被看見，能夠展開自信人生。

校長劉玲慧說，黃秋柑主任在校4年，幫助無數學生及引領老師，共同推動技職教育，更征戰無數比賽，獲得許多獎項，而主任也非常關注偏鄉孩子教育，更利用技職激發出許多孩子的潛能，獲得此獎可以說是實至名歸，更是技職教育人員的榜樣。

(中時 )