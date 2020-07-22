「LINE TAXI叫車平台」22日宣布，通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」相關營運服務。現為審核通過初期，將積極招募優質多元計程車司機，並先以台北市作為多元計程車推廣試行區域，再逐步擴展到新北市與全台其他縣市。

LINE TAXI叫車平台自2019年10月正式上線以來，用戶僅需透過LINE應用程式，就能使用叫車、付款、分享行程等功能，與LINE生態圈深度整合，目前合作車隊司機已超過6,000人，註冊會員數現已超過80萬。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，LINE TAXI通過主管機關審核，成為首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台，以免跳錶的數位化計費方式，加速本土計程車產業的數位轉型。

他表示，LINE TAXI叫車平台，不只對用戶來說簡單好上手，對司機端來說也非常友善，像是不需額外安裝刷卡機，並且有完善的司機培訓制度，維持良好溝通。最實在的，是LINE TAXI叫車平台經常規劃鼓勵用戶搭乘的行銷活動，且相關成本皆不會轉嫁給司機，希望成為對司機最友善的叫車平台。

LINE TAXI Plus有哪些特色？一是預告固定車資：乘客叫車時，若選擇LINE TAXI Plus多元計程車，可預設上下車地點並預告固定車資。下車地點單趟最多可設定三個，且固定車資可免除擔心繞路或塞車漲價的情況。

第二則是「嚴選舒適車輛」：LINE TAXI Plus多元計程車非黃色車體的計程車，平均車齡不到?4年，不接路招客人、平台叫車專屬，打造更舒適的乘車環境。

最後一項特色則是「自動付款免等待」：全面綁定自動付款，趕時間下車時不用等司機結帳，更加快速便利。

(工商 )