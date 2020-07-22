近來房市再現買盤熱潮，北市大同區指標預售案「宏國大道城」，規劃2100坪，為大同區線上最大基地建案，分為A~D共4區，原本預計今年初開案，因疫情影響延遲至6月，率先推出C、D區，總銷各約10、30億元，每坪不二價90萬元，30坪以下小宅第一週就被搶光光、剩56坪，前後只花了3週時間就去化掉一百多戶可售量體，迅速宣告完銷秒殺，速度相當驚人。

傳真行銷董事長王明成表示，預計年底還有A、B區將推出，總銷約160億元，全案合計共200億元，看好回溫的房地產市場，傳真年底前在雙北市還有10個建案即將進場，對房市相當有信心。

傳真行銷董事長王明成表示，年底前在雙北市還有10個建案即將進場，對房市相當有信心。(葉思含攝)

傳真行銷近年秒殺建案不斷，王明成表示，過去的「三好一公道」是服務好、信用好、品質好和價錢公道，房地產銷售「新三好」則是內容好、設計好、氛圍好，「公道自在人心」。後疫情房市發展目前多方說法仍待觀察，「宏國大道城」創下三週秒殺成績，王明成認為是產品面的「內容好、設計好」以及行銷上的「氛圍好」全面奏效。

「宏國大道城」位承德路二段，緊鄰捷運雙連站，歷經42年土地整合，主打2100坪西區地王，鄰近台北車站雙子星，宏國集團找來當初主導興建101大樓所創組的營建班底和香港P&T集團，吸引在地客層購屋。「宏國大道城」全區劃分成ABCD四大棟，第一期先推CD兩棟，規劃28~56坪2~3房產品，並採用與亞洲首棟UL室內空氣品質認證建築宏國大樓一樣的全棟式新風系統，在後疫情時代相當受到歡迎。因此CD棟以迅雷速度完銷，原本計劃明年才推出的AB棟目前也已有許多在地客預約，產品內容正在加快腳步規劃中，將以70~90坪中大坪數為主力。

(中時新聞網)