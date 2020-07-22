片中可見各種色彩繽紛奇幻生物，為觀眾增添想像力。（海鵬提供）

為搶進迪士尼家庭觀眾，德國近年卯足勁製作動畫片，去年推出的奇幻動畫《巴亞拉魔幻冒險》（Bayala： A Magical Adventure），因源自德國「史萊奇」（Schleich®）公司旗下「巴亞拉樂園」（Bayala）系列玩偶，版權暢銷全球，連大陸都捧出數十萬美金搶購。

該片由德國「尤利西斯電影」和曾以《小王子》動畫影集轟動歐洲的盧森堡「影像製作」，集結德國、法國、盧森堡、義大利、比利時和愛沙尼亞等100名歐洲優秀視覺藝術家共同繪製。首開先例將「巴亞拉樂園」暢銷玩偶搬上大銀幕，全新造型的人物，配上CG科技製作，呈現出驚人的魔幻世界與戲劇效果。

這部全新人物的動畫電影《巴亞拉魔幻冒險》，劇情描述自從龍消失在巴亞拉王國之後，精靈們的魔力就開始減弱。「太陽精靈」公主莎拉與蘇拉雙胞胎姊妹，意外發現拯救世界的關鍵，一枚龍蛋。為了護送龍蛋前往龍之峰，她們決定展開一場邁向未知的魔幻冒險。

片中美麗精靈和神奇動物一起冒險，就連獨角獸、飛馬、巨狼和浣熊也加入陣容，神奇魔法、患難友誼和曲折故事精彩盡現，不僅劇情歡樂感動，更一次滿足觀眾所有天馬行空的想像。特別的是，該片除娛樂效果十足，同時也是一個攸關身分認同與族群和諧相處的故事。電影8月7日在台上映。

(中時 )