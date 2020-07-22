雞排妹聽聞養生館奧客說法大罵噁心。（圖／翻攝自深夜保健室 Youtube）

「宅男女神」雞排妹（鄭家純）近來主持性知識節目《深夜保健室》尺度大開，最新一集分享「養生館」的玩法，來賓涼圓透露曾有小姐被要求「無套」，客人還大言不慚說：「要是懷孕很好，妳可以連接三個月的無套，然後快三個月就去拿掉就好」，毫無人性的說法讓雞排妹也皺眉說：「好噁心喔」。

雞排妹最近在節目中請來正妹老司機「涼圓」分享八大行業中「養生館」的玩法，雞排妹則說，酒店對她來說就是服務較好、有人陪喝酒聊天的KTV，跟愛去按摩養生店的是不同圈的客源，節目中也分享許多「行話」，例如「0.3」就是「用手」，「0.5」就是「用嘴」，「1」則是全套。

聊到八大行業的奧客，涼圓說常聽到有人想玩免費的，說要「加值」但沒帶錢，跟小姐要帳號說明天再匯，小姐此時也會很機靈地說沒帳號，免除被奧客賴帳，涼圓也曾聽說有客人向小姐炫耀生殖器，但最差勁的還是要求無套直接上的客人，還建議對方「可以連接三個月的無套」，之後在3個月內去墮胎即可，雞排妹聽了後直罵噁心，涼圓也表示：「這已經完全不是一個客不客人的問題，你身為一個人，怎麼可以講出這樣沒同理心的話」。

(中時新聞網)