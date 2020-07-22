台中市交通事故頻傳造成死傷人數呈倍增現象！市議員江肇國22日指出，根據交通部168交通安全入口網最新資料，中市今年4月份死亡人數為6都最多；

中、西區儼然成重大死傷車禍熱區，市府應提出改善方法。市府交通局說，將運用碰撞構圖診斷解析事故原因、加強交通安全宣導等。

江肇國指出，今年1到4月最新統計，台中市死傷總數就高達1萬8771位為6都第三名；死亡人數累積116位，為6都第二。中區去年1月起至今年4月止，16個月中高達12個月是交通死傷人數最高的地區，同期間西區幾乎是排名第二或第三高死傷人數區域。中、西區儼然成重大死傷車禍熱區。

江肇國說，中、西區屬舊城區，車流量可能比不上新興屯區，卻是交通繁忙重要地帶，也是台中火車站所在地；肇事件數不是最高，但死傷卻連續數個月最高，背後原因為何？市府應盡速分析查明，並列為重點區域來改善。怎可對這1年半高死傷數據視而不見，將市民置於危險。

交通局長葉昭甫表示，台中市區道路配置是以火車站為圓心向外放射，中、西區包含車站週邊是交通流量交匯處、車流頻繁；為降低交通事故，市府陸續推動多項改善措施，交通事故狀況逐漸改善中。

警察局強調，為防制交通事故，將持續分析事故發生時間及地點，同時對重大違規加強執法，並與道安團隊合作，從工程、執法、教育等面向宣導，提供市民安全的行車環境。

(中時 )