高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲事件持續延燒，也成了藍綠攻防箭靶，李22日下午受訪表示，因為選舉，造成學校跟老師的困擾，感覺到很抱歉，這一場明顯就是選舉操作，希望之後選完大家來檢視，因為這個問題，希不分藍綠，所有政治人物一起來檢視。

針對聲明短短57秒、講的這麼簡短，特別開記者會的原因？李指出，她是一個新人，現在面對這麼大場的選舉，有時候回答上沒有很完善，她感到非常的抱歉，所以希望大家回歸到我現在對市政、對選市長的關注，不要再追殺論文；她希望，未來政治人物大家一起來面對這問題。

記者追問若論文真的沒有問題的話，清楚應該會不會比較好？李說，現在選舉，這是很明顯的一個選舉操作，在這麼短的時間內，忙著要去讓大家知道她的政見、帶給高雄的方向，但論文一事一直在這邊打轉。

李表示，現在尊重學校審查結果，至於造成學校這樣子的困擾，還有老師現在在放暑假，真的對指導教授，讓他們捲入這樣的風波，對他們感到抱歉，目前也聯繫不上教授。

(中時 )