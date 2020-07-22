高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，近日被爆碩士論文有96%涉多處抄襲，逢甲大學通識中心助理教授何景榮表示，李眉蓁論文抄襲背後有2大警訊，第一，李眉蓁論文有可能請人代筆「客製化論文」。第二，李眉蓁論文的第一章第一段就有問題，難道3位論文審核教授都沒看過？

李眉蓁近日遭的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被促轉會「東廠事件」吹哨人吳佩蓉指控，有4頁涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的《兩岸政經互動》。且《鏡周刊》近日比對李整本論文全文後，有高達96%的頁數比例，都涉嫌抄襲「台北大學公行系」碩士生雷政儒曾在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

而李眉蓁則在今天專門召開的記者會指出，「蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁」。

對此，何景榮則在臉書發文指出，「李眉蓁的論文連抄襲都抄到顛三倒四、錯誤百出，已經是鐵證如山的事實」。但是他希望大家，注意背後的2個更嚴重的問題：

第一，李眉蓁的論文，96%抄襲自同一本論文，卻又刻意去置換段落順序，讓這本抄襲之作「乍看之下」與被抄襲的原論文不同（然而李如果讀過一遍，也會發現文意極不通順），以方便跟「業主」李眉蓁交待。

何景榮認為，看得出來「李眉蓁連抄襲都不是自己親手抄襲的」，究竟是「李眉蓁請她當時的員工代寫論文『槍手』才會胡亂抄襲、敷衍了事？還是李眉蓁直接購買網路上的『客製化論文』（essay mills)？ 這些還有待釐清」。

第二，李眉蓁論文的第一章、第一節、第一段的第一行，「台灣『則』因為面對國際貿易的變遷」，立即露餡！看得出是剪下其他人文章的中間段落，貼上成為自己的論文開頭。話說審查論文的三位教授就算再忙，難道連整本論文的第一行都沒看過？都沒發現問題？

何景榮強調，「一本李眉蓁自己彷彿沒讀過、審查委員似乎也沒看過的碩士論文」，在論文口試的時候，「3位審查的教授要如何提出質詢的題目？答詢人李眉蓁又要怎麼依據這本抄襲之作來回答問題？」。難道整場論文口試，審查人與應試人都在打假球？還是這已經是該研究所的慣例？」。

依規定，其中一名論文審查教授必須來自校外，藉以利益迴避、確保論文品質。如果就連校外的審查委員，都對李眉蓁論文裡的種種亂象視若無睹，那麼，難道收學費、幫忙洗學歷，已經變成現在台灣大專院校為了維持營運，而必須妥協的生存法則嗎？

他也呼籲，主管機關教育部，乃至整個政府，應該要開始著手，改善台灣高教這種抄襲造假、打假球的制度性弊端了」。

(中時新聞網)