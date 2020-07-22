美國今日宣佈要求大陸駐休士頓領事館緊急關閉，對此，大陸外交部發言人汪文斌在剛剛做出回應，他稱，美方突然要求關閉駐休斯敦總領館，這是美方單方面發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，蓄意破壞陸美關係，十分蠻橫無理。陸方對此予以強烈譴責。陸方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。

汪文斌稱，近來美方不斷向陸方甩鍋推責、進行污名化攻擊，陸方過去根據《維也納外交關係公約》提供美國駐陸外交機構與人員便利，反觀美方自去年10以來兩度對大陸在美外交人員無端設限，甚至查扣陸方人員公務用品，相比之下誰在干涉他國內政一目瞭然。

汪文斌指，美方聲稱美中關係不對等，毫無道理。事實上，單就陸美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於陸方。大陸也敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，必將採取措施堅決應對。

環球時報總編胡錫進今日在其個人微博上發文稱，休士頓總領館是大陸在美國第一個開設的總領館，美方不僅給陸方3天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。他稱，華盛頓已經毫無底線，美國政府什麼都能幹得出來。

(中時 )