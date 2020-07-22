搶攻父親節商機，台北國賓飯店甜蜜出擊，由館內「Corner Bakery 63 國賓麵包房」廚藝團隊一口設計推出融入三種法國頂級乳酪的「諾曼地乳酪蛋糕」，售價1,080元，即日起開放預訂，8月2日前完成預購更可享有早鳥限定九折優惠。

台北國賓6吋的「諾曼地乳酪」以巧克力杏仁蛋糕為基底，苦甜中微帶堅果香氣，主廚嚴選三種來自法國的頂級乳酪—諾曼地白乳酪、法國愛樂薇奶油乳酪、KIRI乳酪，以多重工序製成濃厚內餡，並加入現磨的新鮮柳橙皮、檸檬皮增添輕盈的森林氣息，再於蛋糕上方點綴如黑珍珠般閃耀的新鮮藍莓，最後放上寫著「I LOVE DAD」的造型巧克力，替平時害羞於把愛說出來的大家，向爸爸溫情告白。

挖起扎實的諾曼地乳酪蛋糕，飽滿的乳香首先竄出，入口後緊接著是絲滑綿密的口感層層包覆味蕾，輕重有別的三種乳酪各具風味，搭配起來卻極為和諧，連底層巧克力杏仁蛋糕都十分融合，現磨的柳橙皮、檸檬皮與新鮮藍莓更讓整體洋溢著大自然清新香韻，彷彿透過味蕾帶著父親飛往法國西北部的諾曼地度假，體驗味覺深度所帶來的深刻感受。台北國賓飯店國賓麵包房「諾曼地乳酪蛋糕」原價1,080元，即日起至8月2日前預購並付清款項，可享9折優惠價972元，歡迎來電02-2100-2100轉2856訂購。

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