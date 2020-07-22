泰國曼谷一名頂著波浪長髮、身材姣好的女子，與陌生男人約砲車震，慘遭爆力SM，戴綠帽的男友聞訊趕來想英雄救美，爬上車頂，結果小王油門一踩，車子失控擦撞路障，綠光男拋飛墜地，慘死街頭。

據泰國中文網報導，警方趕到現場，發現一名下身空空的女子呆站現場，她向警方表示，與貨車男相約車震，但啪啪過程中慘遭對方施虐，脖子與雙手被用膠布綁住；男友應是想救她，所以爬上車頂，但車子碰撞後，被甩飛到地上。

肇事貨車司機當場逃跑，泰國警方表示，已透過監視錄影全力追捕，全案仍待進一步調查。

(中時新聞網)