38歲班傑去年9月和小8歲的泰國華僑女友Cindy在登記結婚，今（22日）2人出席《雲端上的婚禮》記者會，透露原本今年6月要在泰國芭達雅舉辦的婚禮因疫情延期，待疫情舒緩後考慮明年補辦，問及婚禮再延期心情，Cindy坦言「已經看開」。

而喜愛大自然的他們，將婚禮的存款挪用至房屋頭期款，計畫買在依山傍水的新店山區，規劃為小孩做準備。提到做人計畫，班傑大方承認「目前有避孕，去最傳統的便利商店買」，預計在牛年造人，虎年生小孩，原本想生4個小孩的Cindy，看到友人家庭為小孩忙翻，目標變成生兩個以上就好。

疫情不只影響他們婚禮，班傑3月本來要到北京拍攝優酷網的時裝新戲《盛裝》，因肺炎導致戲約取消，損失至少100萬，加上從年前至今的通告損失，少賺約200萬。還好老婆考取皮拉提斯證照，目前開班授課，學員人數破百，班傑誇妻「老婆去教課，不只身材越來越好，錢也越多」；而班傑未來也將開班授課，除了教外國人中文，還規劃教表演課，目前都還計畫中。

問及夫妻相處，班傑坦承自己比較讓老婆，當Cindy工作超時疲累時，脾氣比較暴躁，「例如家裡碗沒洗她會爆炸，我只好先低頭，但隔天老婆會撒嬌像我認錯，她脾氣來得快去得也快」。Cindy透露最近讓老公去宜蘭跟朋友喝酒放風，隔天下午貼心地驅車接他，自嘲像工具人。

(中時 )