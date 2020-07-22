高雄市大樹區業者崔紘紳與太太，將大樹特產玉荷包釀製成明星商品「荔釀」酒，讓民眾在一年四季都可品嘗到玉荷包的氣味。高雄市青年局從去年11月起開辦青創貸款至今，已經協助近百名創業青年成功取得資金。

青年局總核貸金額超過1億元，申貸過案率達90％。崔紘紳的岳父是曾擔任過兩屆大樹鄉鄉長，也是「寶島第一味」品牌創辦人，其有感於大樹盛產的玉荷包產季僅有1個月，因此研發製成「荔釀」酒。

除了「荔釀」酒，業者還研發出「酒釀玉荷包香腸」，曾經榮獲2019年高雄十大伴手禮殊榮。崔紘紳表示，「寶島春上香」品牌是傳承父執輩的心血成果，藉著青年局提供青創貸款的協助，持續投入研發，升級製作技術，以及提高在地農品的質與量，並規畫於2021年上市新產品玉荷包果汁。

此外，業者還銷售高雄型農大聯盟其他特產，例如「發現·山茶 FAXIAN SHAN CHA」、「文誠蜂蜜」等，並不定期於門市舉辦農民講堂，提供平台，供型農推廣自家農產品。

青年局代理局長顏己喨表示，對於在地青年願意留下來，為高雄農業發展所做的努力給予高度肯定。為了讓有志創業的在地青年能得到實質幫助，青年局提供青創貸款利率1.94％、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等優惠條件。

同時，青年局還提供許多創業資源，歡迎民眾多加利用。

(中時 )