針對國民法官制度立法完成，中華民國法官協會發聲明稿表示，希望以後審、檢、辯共同推動「國民法官法」的宣導與模擬演練，讓2023年法案正式施行時，大家熟悉其運作，民眾也可做好準備經過抽選走上審判席，來執行國民法官的職務。

協會也呼籲司法院著手因應相關配套措施，因為新法施行後，刑事審判程序將有「卷證不併送」與「卷證併送」兩種不同制度雙軌運作，為使國民法官新制穩健施行，司法院應研擬審判流程參考手冊，並與法務部共同協商研議調整現行起訴送卷模式與證據開示的具體運作辦法。

此外，並儘速規劃因應新制配套所需的各法院法庭硬體建置、調整刑事庭法官人力與事務分配模式，以利落實國民法官審判案件集中審理，降低國民法官參與所需成本與負擔，同時也避免排擠到其他刑事案件的審理資源，影響法院運作效能。

對於法案研議過程中，部分人士為阻撓立法審議進度，動輒對職業法官加以汙名化，忽略公正、獨立的司法審判制度正是我國民主法治的守護者，協會認為此類非理性的偏見，不僅無助於法案的精緻化，更傷害了絕大多數為實現公正審判而投入大量熱忱、努力不懈的法官。

法官協會呼籲在法案已通過的今日，各界應回歸理性，並誠摯盼望在國民法官參與審判新制上路後，國民將因參與而理解司法審判，更因理解而信賴司法審判。

(中時 )