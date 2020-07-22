大陸外交部22日證實，美方要求大陸駐休士頓領事館72小時內關閉，導致陸美衝突急速加劇，金融市場也出現震盪，人民幣在下午3點30分急跌，在岸、離岸人民幣也雙雙破7，最低來到7.0089元，港股也在同時間跌勢擴大，終場下挫517.38點或2.02%、報收25,118.28點。

大陸駐美國休士頓領事館21日晚間傳出火警，當地電視台拍到領事人員在院內焚燒文件，隨後大陸更證實，美國限期大陸72小時內，關閉駐休士頓領事館。《環球時報》總編輯胡錫進今（22）日發推文痛批，美方要求大陸駐休士頓領事館72小時內關閉，是個瘋狂的舉動。大陸外交部隨後證實此事，並痛批美方片面對陸發起政治挑釁，蓄意破壞陸美關係，若美方一意孤行，陸方將採取必要措施應對。

匯市方面，人民幣22日早盤走堅，甚至升破6.97關口，創下今年3月份以来新高水位，但受到陸美關係惡化利空衝擊，在岸、離岸人民幣雙雙轉弱跌破7，在岸人民幣匯價報7.0044元，下跌233基點；離岸人民幣最新匯價報在7.0127元，跌448基點。

(中時新聞網)