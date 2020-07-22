水利署將進行客雅溪整治，寶山鄉認會影響環北路拓寬改善的原本路寬，希望縣府協助共同做好超前部署。（羅浚濱攝）

楊文科表示，近2年在寶山鄉各項建設已投入40億6607萬餘元，竹43線第二期拓寬工程目前正辦理招標作業，茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程，總經費5億2千萬元，將在8月7日開工，預計111年9月完工。

鄉公所在會中提出因應竹科擴建一、二期計畫，將拓寬環北路、橋梁改建2座、橋梁新建1座、擋土牆431公尺、共同管道800公尺及新闢相關道路，需4億7500萬元經費，中央補助3億3千餘萬元，地方自籌款約1億3千餘萬元，希望縣府協助共同分擔地方配合經費。

寶山鄉長邱坤桶表示，竹科管理局將徵收寶山鄉100多公頃土地，徵收後會對周邊交通帶來很大影響，縣府已輔導著手寶山鄉都市計畫第四次通盤檢討，盼科學園區都更計畫一併納入處理。

邱坤桶特別指出，水利署負責客雅溪整治，會影響到環北路拓寬改善的原本路寬，希望縣府協助共同做好超前部署，讓中央聽到地方聲音。

工務處長林鶴斯表示，環北路拓寬改善計畫問題，請公所檢送提案，縣府會積極向內政部營建署爭取生活圈計畫經費。

(中時 )