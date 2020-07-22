歐盟就新冠疫情的經濟振興方案達成協議，以及美國在疫情急升之際，可望在近期內推出新一輪激勵措施，但美國總統川普對國內疫情發展的言論使市場的樂觀情緒受挫，周三南韓KOSPI指數收跌0.01%，為2,228.66點。

川普在暫停數個月後的第一場白宮例行疫情記者會上表示，美國的疫情在好轉之前可能惡化，此番發言加劇投資人對美國確診不斷激增的擔憂。

美國疫情持續升高使經濟復甦之路受阻，美國府會兩黨正加快推動新一輪振興紓困計畫，由共和黨掌控多數的國會參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，共和黨支持新一輪激勵方案直接向人民發錢，以及向針對小型企業的「薪酬保護計畫」（PPP）撥款。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）與白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）則表示，新激勵方案已經取得進展，希望能在下周末前獲得國會通過。

外資今日賣超韓股1030億韓元。韓元收漲0.21%，報1,195.3兌一美元。

(時報資訊)