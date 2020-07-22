艾姆勒(2241)今天舉行上市前業績發表會，本次辦理現金增資9,975張，掛牌後股本將提升至8.5億元，預計8月上旬競拍，8月下旬掛牌上市。

艾姆勒成立2011年6月24日，主要產品為電動車中逆變器散熱模組及零組件，艾姆勒以金屬射出成型、鍛造及沖壓等多元成型技術，提供結構複雜且散熱效率高的客製化產品及新產品開發設計解決方案，並取得國際汽車零組件第一級供應商及晶片設計製造商量產認證。

該公司掌握金屬粉末冶金、鍛造及沖壓等多種成型技術，輔以多元金屬焊接技術，具有生產優勢，是目前市場上唯一可提供多元成型技術及製程量產廠商。在散熱技術的產品終端應用方面，除了現有的電動車IGBT晶片散熱模組外，開發項目更包括先進駕駛輔助系統(ADAS)，以及散熱空間較小高效能運算雲端伺服器，充分發揮艾姆勒特有金屬粉末冶金技術，運用水冷式散熱解決方案，拓展散熱產品應用領域，可望成為艾姆勒未來業績成長動能。

艾姆勒2019年營收7.7億元，年增81.35％，營業淨利0.93億元，年增331.56％，稅後淨利0.73億元，年增61.16％，每股盈餘1.01元；今年第1季營收2.1億元，稅後淨利0.19億元，每股稅後盈餘0.25元。今年上半年營收4.03億元，年成長15.78％。

今年上半年雖然有疫情影響，但公司從2018年開始與客戶大型專案啟動，客戶產業橫跨車用系統、3C系統、半導體晶片到新能源車廠，使得2019年營收明顯成長，目前手上還有10個以上專案跟客戶開發進行中，至少3到4個將進入量產，尤其各國政府紛紛將電動車產業視為振興經濟的火車頭，除推出各項優惠補貼政策，也透過基礎建設投資，增加電動車充電樁，電動車產業需求將持續挹注營收。此外，該公司2019年銷售比重為：德國占比92.72％、日本4.05％、美國2％、其他1.23％，因與日本客戶開發的專案逐步進入量產，日本營收比重會有所增加。

(時報資訊)